Print

Print Email Tuesday, 14 July 2015

Carlos Henrique, de 25 anos, foi morto com pelo menos três tiros em frente a uma igreja no município de Luzilândia, a 234 km de Teresina. De acordo com o delegado titular do município, Maikon Kaestner o crime ocorreu por volta das 21h30 minenquanto a vítima estava sentada em uma praça que fica no local.

"Dois homens chegaram em uma moto, modelo fun de cor preta, vestindo jaquetas e capacetes e deram pelo menos três tiros na vítima, um na cabeça, outro que transfixou o braço e outro no peito. Ele chegou a ser socorrido e veio a óbito no hospital. A ação dos criminosos, porém, não parou por aí", contou o delegado.Após matar Carlos, a dupla seguiu para o assentamento Dilma Roussef onde tentou matar outro homem, que não teve a identificação divulgada, mas já tem passagem pela Polícia de Teresina por receptação. "Eles chamaram o outro indivíduo em casa, ele olhou pela fresta da porta e saiu correndo pelos fundos da casa. Um dos dois saiu correndo e o motorista ficou em cima da moto e efetuou dois disparos. Um deles chegou a acerta-lo na nuca de raspão e foi atendido e depois liberado no hospital", explicou o delegado.Carlos Henrique, morto em frente a igreja, também tinha passagem pela Polícia por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. A Polícia já identificou os suspeitos e está em diligência para prende-los.Rayldo Pereira

Related Items: